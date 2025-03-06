Bir Taksici Kısa Mesafeyi Duyunca Müşteriyi İndirmek İçin Garip Bir Bahane Uydurdu: "Airbag Patladı"

Son dönemlerde ülkemizin gündemini en çok meşgul eden konulardan biri, tartışmasız şekilde taksiciler oluyor. Her yeni gün, farklı bir hadiseyle adlarını duyuran taksiciler, gündemden düşmüyorlar. Ancak bu durum, ne yazık ki çözülemedi. Bu durumda hem müşteriler hem de işini hakkıyla yapan taksiciler mağdur oluyor. Yine bir taksici ile bir yolcu arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.