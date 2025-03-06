Bir Taksici Kısa Mesafeyi Duyunca Müşteriyi İndirmek İçin Garip Bir Bahane Uydurdu: "Airbag Patladı"

Son dönemlerde ülkemizin gündemini en çok meşgul eden konulardan biri, tartışmasız şekilde taksiciler oluyor. Her yeni gün, farklı bir hadiseyle adlarını duyuran taksiciler, gündemden düşmüyorlar. Ancak bu durum, ne yazık ki çözülemedi. Bu durumda hem müşteriler hem de işini hakkıyla yapan taksiciler mağdur oluyor. Yine bir taksici ile bir yolcu arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.
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Bir taksici aldığı yolcunun kısa mesafeye gideceğini öğrenince aracından indirmek için ilginç bir bahane buldu.
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"Airbag'ler patladı, seni indirmem lazım" dediği o anları kaydeden müşteriye ise "Siz de iyi alıştınız video çekmeye" diyerek tepki gösterdi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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