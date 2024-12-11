Astrolog Dinçer Güner ve Can Aydoğmuş'tan Cumhurbaşkanının Harita Yorumu İstenince İkili Topu Birbirine Attı

Koskoca bir yılı geride bıraktık. 2025 yılına girmemize çok az bir zaman kaldı. Yeni yıla girerken pek çok kişi 2025'in ekonomik, sosyal, siyasal olarak nasıl bir yıl olacağını merak ediyor. Pek çok farklı alanda uzmanların 2025 yorumları ilgiyle dinleniyor. En çok da astrologların anlatacakları merak konusu oluyor. TV100'de hem dünyayı hem ülkemizi astrolojik olarak değerlendiren ve 2025 öngörülerini sunan Astrolog Dinçer Güner ve Astrolog Can Aydoğmuş arasında güldüren bir diyalog yaşandı.