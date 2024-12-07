Birlikte Aşk-ı Memnu Gecesi Düzenleyen Bir Grup Arkadaşın Gösterdiği Özene ve Detaylara Bayılacaksınız

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/186538...
Türk televizyon dünyasının en unutulmaz eserlerinden biri olan Aşk-ı Memnu, her bölümüyle izleyicinin hafızasına kazınmış bir yapım. Bu eşsiz dizi, izleyenlerin kalplerinde derin izler bırakmış durumda. Dram ve romantizmin harmanlandığı bu başyapıt, televizyon tarihimizde adeta bir dönüm noktası oldu. Bugün hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin replikleri bile birçok kişinin ezberinde. Her yıl Bihter karakterinin ölüm yıldönümü sosyal medyada paylaşımlarla anılıyor.
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Bir grup ilkokul arkadaşı, büyük bir emek ve özenle Aşk-ı Memnu gecesi düzenledi.
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Her birinin bir karakteri temsil ettiği o gece, detaylarıyla beğeni topladı.
İşte o etkinlik;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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