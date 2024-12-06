İstanbul'da Konseptiyle Eğlence Anlayışımızı Sorgulatan Meyhane Sosyal Medyada Viral Oldu

Son zamanlarda, televizyon dizilerinin de katkısıyla, pavyonlar ve meyhaneler yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Bu eski eğlence mekanları, kendine özgü kültürleri ile yeniden göz önüne çıktı. Dizilerdeki canlandırmalar sayesinde, bu mekanlar gençler arasında da ilgi görmeye başladı. Böylece, pavyon ve meyhane kültürü, modern yaşamın hızına bir alternatif olarak yeniden keşfedildi. Bu durum, bu mekanların da kendilerini güncellemeye çalışmasına sebep oldu.