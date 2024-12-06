İstanbul'da Konseptiyle Eğlence Anlayışımızı Sorgulatan Meyhane Sosyal Medyada Viral Oldu

Son zamanlarda, televizyon dizilerinin de katkısıyla, pavyonlar ve meyhaneler yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Bu eski eğlence mekanları, kendine özgü kültürleri ile yeniden göz önüne çıktı. Dizilerdeki canlandırmalar sayesinde, bu mekanlar gençler arasında da ilgi görmeye başladı. Böylece, pavyon ve meyhane kültürü, modern yaşamın hızına bir alternatif olarak yeniden keşfedildi. Bu durum, bu mekanların da kendilerini güncellemeye çalışmasına sebep oldu.
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İstanbul'da "yeni nesil meyhane" konseptiyle sunulan mekandaki ilginç gösteri sosyal medyada viral oldu.
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Videodaki etkinlik, izleyenlere eğlence anlayışını sorgulattı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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