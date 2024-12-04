Dubai Ne Kadar Güvenli: Bir Kuyumcu Sokağa Bir Miktar Altın Bırakarak İnsanların Tepkisini Ölçtü

Dubai, dünya genelindeki lüks ve zenginliğiyle tanınan bir şehir. Bu eşsiz yer, göz alıcı mimarisi, muhteşem manzaraları ve lüks yaşam tarzıyla adeta bir turizm cennetine dönüştü. Dubai, sadece zenginliği ile değil, aynı zamanda sunduğu eşsiz deneyimlerle de biliniyor. Bu deneyimler arasında, lüks otellerde konaklama, dünyaca ünlü restoranlarda yemek yeme ve çöl safarilerine katılma gibi etkinlikler yer alıyor. Dubai, ayrıca oldukça güvenli olmasıyla da biliniyor.
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Dubai'de bir kuyumcu, oranın ne kadar güvenli olduğunu göstermek için bir deney yaptı.
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Bir aracın üstüne birkaç altın bırakan kadın, oradan geçen insanların tepkilerini kaydetti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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