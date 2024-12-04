Bir Güney Koreli Ülkesinde Sıkıyönetim İlan Edildikten Sonra Yaşananları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDJTbO...
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi. Muhalefet Partilerini Kuzey Kore ile iş birliği yapmakla suçlayan Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu. Başkent Seul'de tanklar görülürken, medya da devlet kontrolüne girdi. Halk da sıkıyönetim kararına karşı sokağa çıktı. Fakat karar kısa sürede geri çekildi.
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Güney Koreli bir genç, sıkıyönetim sırasında Güney Kore'de neler yaşandığını paylaştı.
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Kimsenin herhangi bir şekilde etkilenmediği o anları "O zaman bunu niye yaptılar?" notuyla paylaştı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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