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Güney Kore'de Bir Televizyon Programı İçin Türk Hamamına Giden İki Koreli Gencin Perişan Olduğu Anlar

Güney Kore'de Bir Televizyon Programı İçin Türk Hamamına Giden İki Koreli Gencin Perişan Olduğu Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2024 - 16:09 Son Güncelleme: 29.11.2024 - 16:18

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Türk Hamamı, tarihi ve kültürel değeriyle dünya genelinde tanınan, Türk yaşam tarzının ve geleneklerinin önemli bir parçası. Sıcak suyun ve buharın birleştiği bu eşsiz mekanlar, hem bedenen hem de ruhen arınma fırsatı sunuyor. Kendine özgü mimarisi ve atmosferiyle Türk Hamamı, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan bu geleneksel yapılar, Türkiye'nin her köşesinde bulunabiliyor. Hamamlar özellikle turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.

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Güney Kore'de bir televizyon programında iki Koreli tellaklar tarafından perişan edildi.

Güney Kore'de bir televizyon programında iki Koreli tellaklar tarafından perişan edildi.

İki gencin verdiği mücadele izleyenleri kahkahaya boğdu.

İki gencin verdiği mücadele izleyenleri kahkahaya boğdu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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