Afrikalı Bir Kadın Türkiye'deki Avokadoların Boyutu Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Dünya üzerindeki çeşitli iklim şartları, aynı ürünün farklı ülkelerde benzersiz şekillerde yetişmesine sebep oluyor. Bu durum, coğrafyanın tarım üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Yani, bir ürünün yetişme şekli, yetiştirildiği bölgenin iklim koşullarına göre farklılık gösterebiliyor. Bu durum, bazen hayret verici olabiliyor. Bizim için alışıldık bir gıda maddesi, bir başkası için nadir ve özgün olabiliyor.