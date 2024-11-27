Afrikalı Bir Kadın Türkiye'deki Avokadoların Boyutu Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCwATE...
Dünya üzerindeki çeşitli iklim şartları, aynı ürünün farklı ülkelerde benzersiz şekillerde yetişmesine sebep oluyor. Bu durum, coğrafyanın tarım üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Yani, bir ürünün yetişme şekli, yetiştirildiği bölgenin iklim koşullarına göre farklılık gösterebiliyor. Bu durum, bazen hayret verici olabiliyor. Bizim için alışıldık bir gıda maddesi, bir başkası için nadir ve özgün olabiliyor.
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Ülkemizde yaşayan bir Afrikalı, ülkemizdeki avokado boyutlarını görünce şaşırdı.
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Kendi ülkesindeki 1 avokadoyu 6 kişinin paylaşabildiğini söyleyen kadın şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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