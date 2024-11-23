Bir Güney Koreli'nin Gözünden Türkçe: Dilimizin Bu Kadar Romantik Olduğunu Fark Etmiş miydiniz?

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCE15N...
Türkçe, en zengin dillerden biri. Kendine özgü yapısı, geniş kelime hazinesi ve dil bilgisi kuralları ile Türkçe, edebiyat ve sanat dünyasında önemli bir yer edinmiştir. İçerisinde barındırdığı derinlik ve zenginlik, onu öğrenen ve konuşan kişilere sınırsız bir ifade özgürlüğü sunar. Ayrıca, Türkçe'nin tarih boyunca birçok farklı kültür ve medeniyetle etkileşimde bulunmuş olması, dilin çeşitliliğini ve zenginliğini artırmıştır. Bu nedenle, Türkçe sadece bir dil değil, aynı zamanda bir kültür ve tarih hazinesidir.
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Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Sua Son isimli bir Güney Koreli Türkçe'nin ne kadar romantik bir dil olduğundan bahsetti.
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Sua'nın verdiği detaylar pek çok kişiyi dilimiz üzerine yeniden düşündürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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