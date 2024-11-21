Uzun Süredir Türkiye'de Yaşayan Franziska, Lizbon Tatili Sırasında Duydukları Karşısında Şoke Oldu

Ülkemiz, çeşitli milletlerden insanların bir araya geldiği bir mozaik gibi. Bu durum kültürel çeşitlilik sunarken, aynı zamanda bir karmaşaya da yol açabiliyor. Özellikle bazı ülkelerde Türkiye'nin bir Arap ülkesi olduğu yanılgısına düşülebiliyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler bu karmaşaya oldukça sık rastlıyor. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Franziska Niehus da benzer bir karışıklığa maruz kaldı.