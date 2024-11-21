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Uzun Süredir Türkiye'de Yaşayan Franziska, Lizbon Tatili Sırasında Duydukları Karşısında Şoke Oldu

Uzun Süredir Türkiye'de Yaşayan Franziska, Lizbon Tatili Sırasında Duydukları Karşısında Şoke Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.11.2024 - 14:34

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Ülkemiz, çeşitli milletlerden insanların bir araya geldiği bir mozaik gibi. Bu durum kültürel çeşitlilik sunarken, aynı zamanda bir karmaşaya da yol açabiliyor. Özellikle bazı ülkelerde Türkiye'nin bir Arap ülkesi olduğu yanılgısına düşülebiliyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler bu karmaşaya oldukça sık rastlıyor. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Franziska Niehus da benzer bir karışıklığa maruz kaldı.

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Lizbon tatiline çıkan Franziska, kaldığı otel görevlisine 5 yıl Türkiye'de yaşadığını söyleyince "O zaman Arapça biliyorsundur" cevabını aldı.

Lizbon tatiline çıkan Franziska, kaldığı otel görevlisine 5 yıl Türkiye'de yaşadığını söyleyince "O zaman Arapça biliyorsundur" cevabını aldı.

Aldığı bu soru karşısında çok şaşıran Franziska yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Aldığı bu soru karşısında çok şaşıran Franziska yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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