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Ülkemizin Bir Köyünde Yürüyüş Yapan Turist Bir Amcanın Bahçesinden Yaptığı Meyve İkramı Karşısında Duygulandı

Ülkemizin Bir Köyünde Yürüyüş Yapan Turist Bir Amcanın Bahçesinden Yaptığı Meyve İkramı Karşısında Duygulandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.11.2024 - 09:13

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Türkiye, sıcakkanlılık ve misafirperverlik özellikleriyle tanınan bir ülke. Bu özellikler, kültürümüzün ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası. Türk insanının bu özellikleri, onu diğer milletlerden ayıran, benzersiz kılan birer unsur haline gelmiş durumda. Türkiye'nin bu değerleri, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Misafirler, Türkiye'nin bu sıcak ve hoşgörülü yüzü sayesinde kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCJRif...
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Türkiye'de bir köyde yürüyüş yapan kadın bahçesinde çalışan bir amcanın dikkatini çekti.

Türkiye'de bir köyde yürüyüş yapan kadın bahçesinde çalışan bir amcanın dikkatini çekti.

Amcanın bu hareketi karşısında çok mutlu olan kadın o anları "Türkiye'de bir köyde yürümek" notuyla paylaştı.

Amcanın bu hareketi karşısında çok mutlu olan kadın o anları "Türkiye'de bir köyde yürümek" notuyla paylaştı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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