Kokarca Yakaladığı Anları Paylaşan Bir Adam Kokudan Biraz Fazla Etkilenince Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBB2p7...
Kokarcalar isimlerinden de anlaşıldığı üzere, belirgin ve genellikle rahatsız edici bir koku yayma özelliği ile tanınırlar. Bu özellikleri, doğanın kendilerine bahşettiği bir savunma mekanizmasıdır ve onları avcılardan korur. Ancak bu durum, insanlar için genellikle hoş olmayan bir deneyim olabilir. Bu nedenle, kokarcalar genellikle hoş karşılanmaz ve çoğu zaman kaçınılması gereken hayvanlar olarak kabul edilirler. Ancak doğada önemli bir rol oynadıklarını ve ekosistemin sağlıklı işleyişi için gerekli olduklarını unutmamak gerekir.
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Kokarca yakalayan bir adam o anları sosyal medyada paylaşmak istedi.
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Fakat kokudan biraz fazla etkilenince ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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