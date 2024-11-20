Kandırmak Bu Kadar Kolay: Bir Pazarcının Limonları Daha Sulu Göstermek İçin Kullandığı Yöntem Paylaşıldı

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İster lüks bir mağazada, ister markette ister pazarda olsun alışverişin her alanında çeşitli satış taktikleri ile kandırılıyoruz. Bu taktikler, genellikle bilinçaltımızı hedef alarak, bizi belirli ürünleri satın almaya yönlendiriyor. Satış tekniklerinin bu kadar yaygın olması, tüketicilerin çoğunlukla farkında olmadan manipüle edildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, alışveriş yaparken dikkatli olmak ve bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmek oldukça önemli. Bazen sadece manüplasyon tekniği ile değil açık açık da kandırılabiliyoruz.
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Bir pazarcının limonlarını daha sulu göstermek için kullandığı yöntem sosyal medyada viral oldu.
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Kestiği limon dilimini önündeki su dolu kovaya soktuktan sonra sıkarak insanları kandırdığı anlar görenlere pes dedirtti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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