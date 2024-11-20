Kandırmak Bu Kadar Kolay: Bir Pazarcının Limonları Daha Sulu Göstermek İçin Kullandığı Yöntem Paylaşıldı

İster lüks bir mağazada, ister markette ister pazarda olsun alışverişin her alanında çeşitli satış taktikleri ile kandırılıyoruz. Bu taktikler, genellikle bilinçaltımızı hedef alarak, bizi belirli ürünleri satın almaya yönlendiriyor. Satış tekniklerinin bu kadar yaygın olması, tüketicilerin çoğunlukla farkında olmadan manipüle edildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, alışveriş yaparken dikkatli olmak ve bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmek oldukça önemli. Bazen sadece manüplasyon tekniği ile değil açık açık da kandırılabiliyoruz.