"100 Gün İnsan Görmeden Yaşama Deneyi" Yapan Bir Genç 76. Günde Duygularını Paylaştı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCeSM6...
İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamını çevresindeki diğer canlılarla iletişim kurarak sürdürür. Bu etkileşim, onun hayatta kalmasını ve gelişmesini sağlar. Hepimiz zaman zaman herkesten ve her şeyden uzak bir hayatın hayalini kuruyoruz. Kendimizi sessiz bir yerde bir eve kapatıp kimseye görmeden sadece kendimizi dinlemek istiyoruz. Elbette bu hepimiz için mümkün olamıyor. 'oguzbasyigit96' isimli sosyal medya kullanıcısı '100 Gün İnsan Görmeden Yaşıyorum' serisine başladı. Yaşadıklarını gün gün takipçileriyle paylaştı.
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Deneyini başarılı bir şekilde sürdüren Oğuz Başyiğit deneyin 76. gününde hislerini paylaştı ve deneyin bitmesine çok az bir zaman kala neler hissettiğini anlattı.
100 günü tamamladıktan sonra deneye devam etmeyi düşünmediğini söyleyen Başyiğit ailesini ve önünde bir engel olmadan koşabilmeyi özlediğini söyledi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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