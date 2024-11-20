"100 Gün İnsan Görmeden Yaşama Deneyi" Yapan Bir Genç 76. Günde Duygularını Paylaştı

İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamını çevresindeki diğer canlılarla iletişim kurarak sürdürür. Bu etkileşim, onun hayatta kalmasını ve gelişmesini sağlar. Hepimiz zaman zaman herkesten ve her şeyden uzak bir hayatın hayalini kuruyoruz. Kendimizi sessiz bir yerde bir eve kapatıp kimseye görmeden sadece kendimizi dinlemek istiyoruz. Elbette bu hepimiz için mümkün olamıyor. 'oguzbasyigit96' isimli sosyal medya kullanıcısı '100 Gün İnsan Görmeden Yaşıyorum' serisine başladı. Yaşadıklarını gün gün takipçileriyle paylaştı.