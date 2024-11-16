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Moda Nereye Gidiyor: Bir TikTok Kullanıcısının "Bayılarak Aldım" Dediği Ayakkabı Görenlerin Beynini Yaktı

Moda Nereye Gidiyor: Bir TikTok Kullanıcısının "Bayılarak Aldım" Dediği Ayakkabı Görenlerin Beynini Yaktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2024 - 19:09

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Moda sektörü, dinamik yapısı ve sürekli değişen trendleriyle, her zaman dikkat çekici ve merak uyandırıcı bir alan olmuştur. Hem yaratıcılık hem de strateji gerektiren bu sektör, bir yandan estetik ve sanatla iç içe olurken, diğer yandan da pazarlama ve iş stratejileri ile yoğrulur. Bu çeşitlilik ve karmaşıklık, moda sektörünün sadece bir giyim endüstrisi olmaktan öte, kültürel ve sosyal bir fenomen haline gelmesini sağlar. Bu sebeple, özellikle son dönemde birbirinden ilginç kıyafetlerin ve aksesuarların bir moda nesnesi haline geldiğini görüyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@serradayidinc...
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Bir TikTok kullanıcısı, bayılarak aldığı ayakkabıyı kombinlediği bir video çekti.

Bir TikTok kullanıcısı, bayılarak aldığı ayakkabıyı kombinlediği bir video çekti.

Üzerinde ayak resmi olan ayakkabıya dakikalarca yapılan övgü, görenleri şoke etti.

Üzerinde ayak resmi olan ayakkabıya dakikalarca yapılan övgü, görenleri şoke etti.

İşte o video;

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twitter.com

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