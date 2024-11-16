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Evini Temizlerken Eski MP4'üyle Karşılaşan Kadın Geçmişte Kendine Bıraktığı Notu Bulunca Duygusal Anlar Yaşadı

Evini Temizlerken Eski MP4'üyle Karşılaşan Kadın Geçmişte Kendine Bıraktığı Notu Bulunca Duygusal Anlar Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2024 - 16:31 Son Güncelleme: 16.11.2024 - 16:48

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Gelecekteki kendimize bir not yazmanın değeri, çoğumuzun farkında olmadığı bir gerçek. Bu, kişisel gelişimimizin önemli bir parçasıdır ve bizi daha iyi bir insan olma yolunda ilerlemeye teşvik eder. Gelecekteki kendimize yazdığımız notlar, hayatımızın belirli bir döneminde neler hissettiğimizi, neler düşündüğümüzü ve neler yaşadığımızı hatırlamamızı sağlar. Bu notlar, kişisel hedeflerimizi belirlememizde, motivasyonumuzu artırmamızda ve gelecekteki hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olur. Ayrıca, bu notlar gelecekte karşılaşacağımız zorluklarla başa çıkmamızı ve hayatımızı daha iyi yönetmemizi sağlar. Kendimize yazdığımız bu notlar, bizi biz yapan deneyimlerimizi ve duygularımızı korur ve gelecekteki benliğimizle bağlantı kurmamızı sağlar. Bu nedenle, gelecekteki kendimize not yazmak, kişisel gelişimimiz ve öz-farkındalığımız için önemli bir araçtır.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, evini temizlerken eskiden kullandığı MP4 cihazını buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, evini temizlerken eskiden kullandığı MP4 cihazını buldu.

Cihazda, geçmişte kendisi için bıraktığı notu fark edince duygusal anlar yaşadı.

Cihazda, geçmişte kendisi için bıraktığı notu fark edince duygusal anlar yaşadı.

İşte o not;

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