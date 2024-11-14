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Büyüyünce Erkekleri Kapatacak: "Bildiği Kötü Kelimeleri" Sayan Minik Kızın Beklenmedik Cevabı Güldürdü

Büyüyünce Erkekleri Kapatacak: "Bildiği Kötü Kelimeleri" Sayan Minik Kızın Beklenmedik Cevabı Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.11.2024 - 09:29

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Çocuklar, dünyanın en saf ve özgür ruhlarıdır. İçlerinden geçenleri, dolambaçsız bir şekilde dışa vururlar. Kendi düşüncelerini, duygularını ve isteklerini hiçbir çekinceye kapılmadan, en doğal haliyle ifade ederler. Bu durum, onların içtenliğinin ve masumiyetinin bir yansımasıdır. Kendi dünyalarında, kendi kurallarını belirler ve bu kurallara göre hareket ederler. İçlerindeki bu özgürlük ruhu, onların dünyayı keşfetme ve öğrenme arzusunu da besler.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ayglguney/vid...
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Bir TikTok kullanıcısı, minik kızından bildiği kötü kelimeleri söylemesini istedi.

Bir TikTok kullanıcısı, minik kızından bildiği kötü kelimeleri söylemesini istedi.

Minik kızın beklenmedik cevabı izleyenleri güldürürken, beyleri biraz üzdü.

Minik kızın beklenmedik cevabı izleyenleri güldürürken, beyleri biraz üzdü.

İşte o video;

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