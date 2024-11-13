Ailesi Tarafından Bir Video Akımına Kurban Edilen Baba Muhteşem Bir Dans Performansı Sergiledi

Sosyal medyada her dönem yeni bir akımla karşılaşıyoruz. Sosyal medya trendlerini takip etmek, dijital dünyada var olmak ve görünür olmak için son derece önemli. Genç nesil bu duruma hızlı ayak uydursa da yetişkinler akımlardan pek haberdar olamıyor. Bu sebeple böyle akımların kurbanı da ilk olarak onlar oluyor. Ortaya ise gülümseten görüntüler çıkıyor.
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Bir babaya, ailedeki herkesin gözünü kapatarak aynı dansı yapacağı söylendi.
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Diğerleri gözünü açarken durumdan haberdar olmayan baba harika bir dans performansı sergiledi.
İşte o video;
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