Ailesi Tarafından Bir Video Akımına Kurban Edilen Baba Muhteşem Bir Dans Performansı Sergiledi

Sosyal medyada her dönem yeni bir akımla karşılaşıyoruz. Sosyal medya trendlerini takip etmek, dijital dünyada var olmak ve görünür olmak için son derece önemli. Genç nesil bu duruma hızlı ayak uydursa da yetişkinler akımlardan pek haberdar olamıyor. Bu sebeple böyle akımların kurbanı da ilk olarak onlar oluyor. Ortaya ise gülümseten görüntüler çıkıyor.