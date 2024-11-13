"Köpek:1 Biz:0": Bir Kadın Köpeğine Teknede Doğum Günü Partisi Düzenledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@serakantik/vi...
Küresel ölçekte, gelir eşitsizliği oranları alarm verici derecede yüksek. Bu durum, ekonomik dengesizliklerin ve sosyal adaletsizliklerin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu durum öndecen farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar arasında yaşanırken bugün aynı coğrafyada yaşayan insanlar arasında da gelir konusunda ciddi bir uçurum var. Bu durum, toplumların genel refah seviyesini ve ekonomik istikrarını olumsuz yönde etkiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, dikkatleri yeniden bu konuya çekti.
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Bir kadın köpeğine teknede düzenlediği doğum günü partisini paylaştı.
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Köpek için yapılan organizasyonun yanında, daha önce hiç doğum günü kutlanmamış olanlar videoya isyan etti.
İşte o video;
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