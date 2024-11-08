"İnsanlar Yargılıyor": Hapishaneden Görüntülü Konuşarak Tanıştığı Mahkumla Evlenen Kadın Sinirinizi Bozacak

İlişkilerin başlangıç safhasında, hayatımızın en özel alanlarına birini dahil etmek, her zaman dikkatli bir değerlendirme ve düşünce sürecini gerektirir. Bu, hayatımızın en önemli kararlarından biri olabilir ve bu nedenle, bu süreçte dikkatli ve bilinçli olmak büyük önem taşır. Yeni bir kişiyi hayatımıza kabul etmek, hem heyecan verici hem de karmaşık olabilir. Bu yüzden bu durumun gerektirdiği dikkat ve hassasiyeti göstermek, her zaman mümkün olmayabilir. Sosyal medyada bir kadın, aldığı evlilik kararıyla herkesi şoke etti ve bu konu üzerine uzun uzun düşündürdü.
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Hapishanedeki mahkumlarla mektuplaşabildiğimiz bir sistem var bildiğiniz üzere. Bazı ülkelerde bu durum bir adım öteye taşındı ve mahkumlarla görüntüşü sohbet edilebiliyor.
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Bir kadın, eğlenmek için sohbet etmeye başladığı bir mahkumla evlenerek herkesi şoke etti.
İşte o video;
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