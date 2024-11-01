Afganistan'ı Gezen Bir Kadın Ülkenin Meşhur Sokak Lezzetini Denerken Gördüğü İlgiyi Paylaştı

Son zamanlarda, gezginlerin ilgisini çeken ülkeler arasında Afganistan, Pakistan ve Hindistan öne çıkıyor. Her biri kendine özgü bir özelliklere sahip olan bu ülkeler, gezginlerin yeni deneyimler yaşamasını sağlıyor. Kendine has kültürleri ile bu ülkeler, seyahat deneyimini zenginleştiren ve unutulmaz anılar biriktirmeye yardımcı olan destinasyonlar arasında yer alıyor.
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Josie isimli bir yayınca Afganistan sokaklarını gezerken meşhur sokak lezzetlerinden birini denedi.
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O sırada bir anda etrafını saran kalabalığın dikkat çektiği o anlar sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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Bacım kafalarda ki tek soru gezecek başka yer bulamadın mı, afganistan'da işin ne ulan
Sokaktaki tek kadın kendisi olduğu içindir.