Görüş Bildir
Haberler
Video
Hayat Durdu O da Durdu: İzmir'de Bir Köpek Saat 09:05'te Saygı Duruşuna Geçen İnsanlara Eşlik Etti

Hayat Durdu O da Durdu: İzmir'de Bir Köpek Saat 09:05'te Saygı Duruşuna Geçen İnsanlara Eşlik Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 12:52

İçerik Devam Ediyor

Bugün, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Bu sene de saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat bir durdu. Sabahın ilk saatlerinde İzmir'de çekilmiş görüntüler gelmeye başladı. Atatürk'e olan bağlılığı ile bilinen İzmir'de sadece insanlar değil, trafik de durdu. Tüm ülkenin tek yürek olduğu o anlarda, kalpleri ısıtan olaylar da yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kordon'da saat 09:05'te saygı duruşuna geçen insanları gören köpek onlarla birlikte kıpırdamadan bekledi.

Kordon'da saat 09:05'te saygı duruşuna geçen insanları gören köpek onlarla birlikte kıpırdamadan bekledi.

Köpeğin o anları kalpleri ısıttı.

Köpeğin o anları kalpleri ısıttı.

İşte o görüntüler;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın