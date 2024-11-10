Hayat Durdu O da Durdu: İzmir'de Bir Köpek Saat 09:05'te Saygı Duruşuna Geçen İnsanlara Eşlik Etti

Bugün, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Bu sene de saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat bir durdu. Sabahın ilk saatlerinde İzmir'de çekilmiş görüntüler gelmeye başladı. Atatürk'e olan bağlılığı ile bilinen İzmir'de sadece insanlar değil, trafik de durdu. Tüm ülkenin tek yürek olduğu o anlarda, kalpleri ısıtan olaylar da yaşandı.
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Kordon'da saat 09:05'te saygı duruşuna geçen insanları gören köpek onlarla birlikte kıpırdamadan bekledi.
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Köpeğin o anları kalpleri ısıttı.
İşte o görüntüler;
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