Hayat Durdu O da Durdu: İzmir'de Bir Köpek Saat 09:05'te Saygı Duruşuna Geçen İnsanlara Eşlik Etti

Bugün, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Bu sene de saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat bir durdu. Sabahın ilk saatlerinde İzmir'de çekilmiş görüntüler gelmeye başladı. Atatürk'e olan bağlılığı ile bilinen İzmir'de sadece insanlar değil, trafik de durdu. Tüm ülkenin tek yürek olduğu o anlarda, kalpleri ısıtan olaylar da yaşandı.