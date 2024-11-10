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Gerçek, Saf Sevgi: Geleceğimiz Miniklerimizin Atatürk'e Olan Sevgilerini Gösterdikleri Anlar Kalpleri Isıttı

Gerçek, Saf Sevgi: Geleceğimiz Miniklerimizin Atatürk'e Olan Sevgilerini Gösterdikleri Anlar Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 12:18

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Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde, ülkemizin her köşesinde, onun anısına saygı ve hasretle dolu anmalar düzenleniyor. Her yaştan insan, Cumhuriyetimizin eşsiz kurucusu Ulu Önder'e duyduğu derin sevgiyi ifade ediyor. Bu özel gün, Atatürk'ün değerlerini ve ideallerini hatırlamak, onun izinde yürümeye devam edecek gücü bulmak için bir fırsat olarak görülüyor. Özellikle çocuklar, hafta sonu olmasına rağmen soluğu okullarında aldı. Saat 09.05'te okullarında atamız için düzenenlenen törende yerlerini aldılar.

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Atatürk'ün gelceğimiz olarak gördüğü ve onlara bir bayram hediye ettiği çocukların Atamıza olan sevgisini gösterdikleri anlar bir araya getirdi.

Atatürk'ün gelceğimiz olarak gördüğü ve onlara bir bayram hediye ettiği çocukların Atamıza olan sevgisini gösterdikleri anlar bir araya getirdi.

Sevginin en saf halini gördüğümüz o görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

Sevginin en saf halini gördüğümüz o görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

İşte o video;

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rekesa4122

işte bu yaştan beyinleri yıkanıyo. büyüyünce de eleştirilmez sanıyorlar. :d