Yine Duygulandırdı: Bornova Belediyesi Atatürk'ün Fotoğraflarını Yapay Zeka ile Hareketlendirdi

Bugün 10 Kasım, atamızın aramızdan ayrılışının 86. yılı. Her sene olduğu gibi bu sene de saat 09:05'te hayat durdu. Ülkemizin dört bir yanından insanlar atamıza minnetini göstermek için saygı duruşunda bulundu. Belediyeler, futbol klüpleri, markalar ve sanatçılar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için videolar, mesajlar yayınlamaya başladı. Bu anmalara bu sene yapay zeka damgasını vurdu.