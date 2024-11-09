Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aramızdan Ayrılışının 86. Yılında Markaların Hazırladığı 10 Kasım Videoları

Bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Kendisinin değerli hatırası, Türk milletinin gönlünde her zaman canlı ve taze kalmaya devam ediyor. Bu önemli günü ülkemizin önde gelen markaları da unutmadı. Bazıları her birimizi duygulandırırken bazıları Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktıklarını yeniden hatırlattı. Biz de sizler için onları bir araya getirdik