Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aramızdan Ayrılışının 86. Yılında Markaların Hazırladığı 10 Kasım Videoları

Bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Kendisinin değerli hatırası, Türk milletinin gönlünde her zaman canlı ve taze kalmaya devam ediyor. Bu önemli günü ülkemizin önde gelen markaları da unutmadı. Bazıları her birimizi duygulandırırken bazıları Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktıklarını yeniden hatırlattı. Biz de sizler için onları bir araya getirdik
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1. KOÇ Holding'den oldukça duygulandıran bir reklam geldi. "O gitse de bizi bırakmaz"
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2. SABANCI Holding ise "Atamızı #KalbimizAtaAta çalışarak anıyoruz." dedi.
3. Now TV'nin 10 Kasım paylaşımı: "Boğazımızdaki o düğüm, bugün hala çözülmedi."
4. Üsküp Spor Klübü "Küçük Mustafa" ile kalpleri ısıttı.
5. Şişecam'ın öğrencilerle çektiği video da beğeni topladı.
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6. Türknet "Sen Hep Varsın" sloganıyla bir video paylaştı.
7. İş Bankası, Ulu Önder Atatürk'ün bıraktığı değerleri yeniden hatırlattı.
8. Kiğılı umutsuzluğa kapılanlara içimizdeki gücü yeniden hatırlattı.
9. Atasun Optik, Atatürk'ü bizzat gören vatandaşlarımızla röportajlar gerçekleştirdi.
10. Garanti BBVA, yaşanmış bir hikaye ile Atamızı andı.
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