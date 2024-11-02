Mustafa Kemal Atatürk ile Yaşadığı Bir Anıyı Anlatan Vatandaş Hem Duygulandı Hem Duygulandırdı

Bu yıl cumhuriyetimizin 101. yılını kutladık. Bir asrı geride bıraktığımız bu değerli miras, 101. yılında coşkuyla kutlandı. Bu özel günün ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değeri, tüm yurtta bir kere daha hatırlandı.
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Bir vatandaş, çocukken Mustafa Kemal Atatürk ile yaşadığı bir anısını anlattı.
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Anlatırken o anları yeniden yaşayan adam, hem kendisi duygulandı hem izleyenleri duygulandırdı.
İşte o video;
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