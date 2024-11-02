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Paralel Evren Değil Gerçek: Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı Büyük Bir Etkinlikle Kutlandı

Paralel Evren Değil Gerçek: Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı Büyük Bir Etkinlikle Kutlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2024 - 19:53

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Bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı geldi. Dünyanın dört bir yanından insanlar, birbirinden ilginç kostümler ve renkli partilerle Cadılar Bayramı'nı kutlamaya başladı. Sosyal medya adeta bir kostüm partisine dönmüşken, şaşırtan bir görüntü de Suudi Arabistan'dan geldi.

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Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı, renki bir etkinlikle kutladı ve yüzlerce kişi kostümleriyle bu etkinliğe katıldı.

Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı, renki bir etkinlikle kutladı ve yüzlerce kişi kostümleriyle bu etkinliğe katıldı.

Sosyal medyada viral olan o görüntülere "Paralel evrende Suudi Arabistan" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada viral olan o görüntülere "Paralel evrende Suudi Arabistan" yorumları yapıldı.

İşte o görüntüler;

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