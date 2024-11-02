Paralel Evren Değil Gerçek: Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı Büyük Bir Etkinlikle Kutlandı

Bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı geldi. Dünyanın dört bir yanından insanlar, birbirinden ilginç kostümler ve renkli partilerle Cadılar Bayramı'nı kutlamaya başladı. Sosyal medya adeta bir kostüm partisine dönmüşken, şaşırtan bir görüntü de Suudi Arabistan'dan geldi.