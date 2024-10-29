Cumhuriyetimizin 101. Yılında Ülkemizin Önde Gelen Markalarından Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirasların en kıymetlisi olan cumhuriyetin 101. yılı. Bu kıymetli gün ulusun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, ülkemizin önde gelen markalarından da 29 Ekim paylaşımları geldi.