Cumhuriyetimizin 101. Yılında Ülkemizin Önde Gelen Markalarından Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirasların en kıymetlisi olan cumhuriyetin 101. yılı. Bu kıymetli gün ulusun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, ülkemizin önde gelen markalarından da 29 Ekim paylaşımları geldi.
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1. ING'den Melissa Vargas'lı Cumhuriyet Bayramı reklamı geldi.
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2. SABANCI cumhuriyet gençlerine güçlerini hatırlattı.
3. KOÇ gruptan "Şans eseri değil, onun eseri" notuyla bir video geldi.
4. ETİ, yaşanmış bir hikayeyle tüyleri diken diken etti. Reklamda Mustafa Kemal Atatürk'ü Sinan Tuzcu canlandırdı.
5. Türknet'in videosu da beğeni topladı.
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6. Trendyol "Yürüdüğümüz en güzel yol, senin açtığın yol" dedi
7. Yemeksepeti, kutlama ile birlikte cumhuriyetimizin 101. yılına özel sunduğu hediyeyi de paylaştı.
8. Şişecam reklamında miniklerimize yer verdi.
9. MediaMarkt 'tam zamanı' sloganıyla, Atamızın tam zamanında aldığı kararları hatırlattı.
10. A101 "Sen büyüksün, sevgimiz çok büyük dedi"
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11. Pegasus "Her adım geleceğe, yüzümüz Cumhuriyet'e" sloganıyla bir video paylaştı.
12. Sütaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalara dikkat çektiği bir video paylaştı.
13. Petrol Ofisi'nden Sunay Akın'ın seslendirmesiyle izlediğimiz, yine yaşanmış bir hikayeye odaklanan bir reklam izledik.
14. Anadolu Sigorta 'Cumhuriyet'in gerçek anlamına odaklandı.
15. Turkcell, kutlama videosunun yanında bir de 101. yıla özel yaptığı kampanyanın duyurusunu yaptı.
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16. Hepsiburada, 29 Ekim videosunda çalışanlarına yer verdi.
17. Akbank, "Ayrılamam Cumhuriyet Yolundan." sloganıyla Cumhuriyet'in önemini bir kez daha vurguladı.
18. Türkiye İş Bankası en değerli emanetimizi tekrar hatırlattı.
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