Görüş Bildir
Haberler
Video
Cumhuriyetimizin 101. Yılında Ortahisar Belediyesi'nden Tüyleri Diken Diken Eden Kutlama: "Böyle Kazandık"

Cumhuriyetimizin 101. Yılında Ortahisar Belediyesi'nden Tüyleri Diken Diken Eden Kutlama: "Böyle Kazandık"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
29.10.2024 - 11:48

İçerik Devam Ediyor

Cumhuriyetimizin 101. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, bazı belediyelerimiz eğlenceli be yaratıcı kutlamalara imza attı. Trabzon'dan gelen kutlama görüntüsü kalplere dokundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBrCt7oITlK/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ortaca Belediyesi, "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü yapıldı.

Ortaca Belediyesi, "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü yapıldı.

O günlere ait öğelerin kullanıldığı ve halkın da geniş katılım gösterdiği o yürüyüş tüyleri diken diken etti.

O günlere ait öğelerin kullanıldığı ve halkın da geniş katılım gösterdiği o yürüyüş tüyleri diken diken etti.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
10
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın