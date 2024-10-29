Cumhuriyetimizin 101. Yılında Ortahisar Belediyesi'nden Tüyleri Diken Diken Eden Kutlama: "Böyle Kazandık"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DBrCt7oITlK/
Cumhuriyetimizin 101. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, bazı belediyelerimiz eğlenceli be yaratıcı kutlamalara imza attı. Trabzon'dan gelen kutlama görüntüsü kalplere dokundu.
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Ortaca Belediyesi, "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" yürüyüşü yapıldı.
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O günlere ait öğelerin kullanıldığı ve halkın da geniş katılım gösterdiği o yürüyüş tüyleri diken diken etti.
İşte o video;
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