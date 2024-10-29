28 Ekim'de Ankara'da Bir Metroda 101. Yıl Heyecanı: "Efendiler! Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz"

Bugün cumhuriyetimizin 101. yılı. Koca bir asırı geride bıraktığımız cumhuriyetimizin gelecek nesillere de bırakmanın sorumluluğu ve coşkusuyla bu özel gün, ülkenin dört bir yanında kutlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Ekim'de Ankara'da bir metroda Atatürk'ün cumhuriyeti ilan etmeden bir gün önce söylediği söz paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beklenmedik bir anda karşılaşılan bu görüntü , tüyleri diken diken etti.
İşte o görüntüler;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın