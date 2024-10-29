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28 Ekim'de Ankara'da Bir Metroda 101. Yıl Heyecanı: "Efendiler! Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz"

28 Ekim'de Ankara'da Bir Metroda 101. Yıl Heyecanı: "Efendiler! Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
29.10.2024 - 10:58

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Bugün cumhuriyetimizin 101. yılı. Koca bir asırı geride bıraktığımız cumhuriyetimizin gelecek nesillere de bırakmanın sorumluluğu ve coşkusuyla bu özel gün, ülkenin dört bir yanında kutlanıyor.

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28 Ekim'de Ankara'da bir metroda Atatürk'ün cumhuriyeti ilan etmeden bir gün önce söylediği söz paylaşıldı.

28 Ekim'de Ankara'da bir metroda Atatürk'ün cumhuriyeti ilan etmeden bir gün önce söylediği söz paylaşıldı.

Beklenmedik bir anda karşılaşılan bu görüntü , tüyleri diken diken etti.

Beklenmedik bir anda karşılaşılan bu görüntü , tüyleri diken diken etti.

İşte o görüntüler;

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