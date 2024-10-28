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Mansur Yavaş Cumhuriyetimizin 100. Yılını Bir Video ile Kutladı: "Bu İnanç ve Kararlılıkla Sonsuza Kadar"

Mansur Yavaş Cumhuriyetimizin 100. Yılını Bir Video ile Kutladı: "Bu İnanç ve Kararlılıkla Sonsuza Kadar"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
28.10.2024 - 20:37

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Bu yıl cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız. Ülkenin dört bir yanında kutlama hazırlıkları başladı. Siyasi liderler ve yöneticiler de cumhuriyetimizin 101. yılı için kutlama mesajları yayınlamaya başladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 101. yılımızı kendisinin de yer aldığı bir video ile kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 101. yılımızı kendisinin de yer aldığı bir video ile kutladı.

"Bu inanç ve kararlılıkla sonsuza kadar YAŞASIN CUMHURİYET ! 🇹🇷" notuyla paylaştığı video beğeni topladı.

"Bu inanç ve kararlılıkla sonsuza kadar YAŞASIN CUMHURİYET ! 🇹🇷" notuyla paylaştığı video beğeni topladı.

İşte o paylaşım;

İşte o paylaşım;
twitter.com

Ve o video;

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