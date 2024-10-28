Mansur Yavaş Cumhuriyetimizin 100. Yılını Bir Video ile Kutladı: "Bu İnanç ve Kararlılıkla Sonsuza Kadar"

Bu yıl cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız. Ülkenin dört bir yanında kutlama hazırlıkları başladı. Siyasi liderler ve yöneticiler de cumhuriyetimizin 101. yılı için kutlama mesajları yayınlamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 101. yılımızı kendisinin de yer aldığı bir video ile kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu inanç ve kararlılıkla sonsuza kadar YAŞASIN CUMHURİYET ! 🇹🇷" notuyla paylaştığı video beğeni topladı.
İşte o paylaşım;
Ve o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın