İlber Ortaylı Son Dönemde Yaşananları Yorumladı: “Ülkemizde Çocuklarımızı Koruyamıyoruz!”

Son dönemde ülkemiz peş peşe acı olaylarla sarsıldı. Her birine ayrı ayrı üzüldüğümüz bu olayların en akılalmaz olanı ise 'Yenidoğan Çetesi' idi. KAFA TV isimli Youtube kanalındaki Cahille Sohbeti Kestim isimli programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İlber Ortaylı'ya da bu konu soruldu.
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Son dönemde yaşanan çocuk kayıplarına değinilen programda Ortaylı'ya "Biz çocukları koruyabiliyor muyuz?" sorusu soruldu.
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Çocukları kesinlikle koruyamadığımızı söyleyen Ortaylı "Bu milli mesele" dedi.
İşte o video;
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