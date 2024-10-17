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Ankara Abisi'nin "Bir Hayalin Var mı" Sorusuna "Battaniye" Yanıtını Veren Çocuk Yürekleri Sızlattı

Ankara Abisi'nin "Bir Hayalin Var mı" Sorusuna "Battaniye" Yanıtını Veren Çocuk Yürekleri Sızlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 15:25

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Ankara Abisi olarak tanınan Yasın Oyanık'ı artık mutlaka biliyorsunuz. Kendisi yaptığı iyilikler ve yardımlarla tüm ülkenin yüreğine dokunuyor. Özellikle çocuklara büyük hassasiyet gösteren Oyanık, her birine hayallerini soruyor ve elinden geldiği kadar bu hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

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Ankara Abisi, yine gittiği bir evdeki çocuklara "Bir hayalin var mı?" sorusunu sordu.

Ankara Abisi, yine gittiği bir evdeki çocuklara "Bir hayalin var mı?" sorusunu sordu.

Soruya kendi isteklerini bırakıp ailesinin ihtiyacı için 'battaniye' yanıtını veren çocuk ise yürekleri sızlattı.

Soruya kendi isteklerini bırakıp ailesinin ihtiyacı için 'battaniye' yanıtını veren çocuk ise yürekleri sızlattı.

İşte o video;

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