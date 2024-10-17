Ankara Abisi'nin "Bir Hayalin Var mı" Sorusuna "Battaniye" Yanıtını Veren Çocuk Yürekleri Sızlattı

Ankara Abisi olarak tanınan Yasın Oyanık'ı artık mutlaka biliyorsunuz. Kendisi yaptığı iyilikler ve yardımlarla tüm ülkenin yüreğine dokunuyor. Özellikle çocuklara büyük hassasiyet gösteren Oyanık, her birine hayallerini soruyor ve elinden geldiği kadar bu hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.