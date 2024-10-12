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Sokak Röportajında Son Dönemde Yaşananları Yorumlayan Bir Baba Ebeveyn Olmanın Sorumluluklarını Hatırlattı

Sokak Röportajında Son Dönemde Yaşananları Yorumlayan Bir Baba Ebeveyn Olmanın Sorumluluklarını Hatırlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 22:53

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Son dönemde peş peşe yaşadığımız acı olaylar her birimizi etkiledi. Cani Semih Çelik'in iki genç kızımızı hayattan kopardığı elim olay ise bardağı taşıran son damla oldu.

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Sokak röportajında konuşan bir baba olayı ebeveyn gözüyle değerlendirdi.

Sokak röportajında konuşan bir baba olayı ebeveyn gözüyle değerlendirdi.

Çocukların bu hale gelmesinde ebeveynlerin payına vurgu yapan baba "Asıl suçlular çay içiyor, çekirden çitliyor" dedi.

Çocukların bu hale gelmesinde ebeveynlerin payına vurgu yapan baba "Asıl suçlular çay içiyor, çekirden çitliyor" dedi.

İşte o röportaj;

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