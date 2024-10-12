Vatandaşın Sokak Röportajında “10 Bin Dolar Karşılığında Domuz Eti Yer misiniz?” Sorusuna Yanıtı Viral Oldu

Malumunuz ülkemizin son günlerdeki gündemlerinden biri de 'domuz eti'. Türkiye'nin en ünlü köftecilerinden birinin, köftelerine domuz eti karıştırdığı iddiası ülkede bomba etkisi yarattı. Günaha girip girmediğini merak edenler Diyanet''in telefonlarını kilitledi.
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Halkın Gündemi isimli sokak röportajında “10 bin dolar karşılığında domuz eti yer misiniz?” sorusunu yanıtlayan vatandaşın sözleri sosyal medya viral oldu.
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10 bin değil sadece bin dolara bile razı olduğunu söyleyen vatandaş "Domuz mu daha aç ben mi belli değil. Ben artık harama bakmıyorum, çocuğuma bir şey yedirmenin peşindeyim.” dedi.
İşte o röportaj;
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