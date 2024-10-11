Antalya'da Düzenlenen Bal Yeme Yarışmasında Bir Vatandaş 30 Saniyede 1 Kilo Bal Yedi

Özellikle bazı yörelerimizde birbirinden iliginç yarışmalar düzenleniyor. Yöresel yiyeceklerin ön plana çıktığı bu yarışmalar ilginç anlara da sahne oluyor. Antalya'da düzenlenen bal yeme yarışması da, yarışanların da izleyenlerin de nefesini kesti.