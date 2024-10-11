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Antalya'da Düzenlenen Bal Yeme Yarışmasında Bir Vatandaş 30 Saniyede 1 Kilo Bal Yedi

Antalya'da Düzenlenen Bal Yeme Yarışmasında Bir Vatandaş 30 Saniyede 1 Kilo Bal Yedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 21:58

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Özellikle bazı yörelerimizde birbirinden iliginç yarışmalar düzenleniyor. Yöresel yiyeceklerin ön plana çıktığı bu yarışmalar ilginç anlara da sahne oluyor. Antalya'da düzenlenen bal yeme yarışması da, yarışanların da izleyenlerin de nefesini kesti.

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Yarışmacılardan biri 30 saniyede 1 kilo bal yedi.

Yarışmacılardan biri 30 saniyede 1 kilo bal yedi.

Yarışmayı birincilikle bitiren vatandaşın o anları sosyal medyada da viral oldu.

Yarışmayı birincilikle bitiren vatandaşın o anları sosyal medyada da viral oldu.

İşte o yarışma;

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shizuka__

Mercimek çorbası gibi vakumladı mübarek 😁