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Bir Kurşun Döktürme İşlemi Sırasında Sıcak Kurşun Etrafa Saçılınca Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Bir Kurşun Döktürme İşlemi Sırasında Sıcak Kurşun Etrafa Saçılınca Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 20:49

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Tarih boyunca inanılan ve günümüzde hala inanılmaya devam eden pek çok ritüel var bildiğiniz üzere. Bu ritüeller, toplumların tarihini, inançlarını ve geleneklerini yansıtır. Kültürel ve dini uygulamaların ayrılmaz bir parçası olmuş bu ritüeller son dönemde özellikle sosyal medyada yeniden popüler olmaya başladı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisine kurşun döktürdüğü anları paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisine kurşun döktürdüğü anları paylaştı.

Suya atılan kızgın kurşun patlayarak etrafa saçılınca felaketin eşiğinden dönüldü.

Suya atılan kızgın kurşun patlayarak etrafa saçılınca felaketin eşiğinden dönüldü.

İşte o anlar;

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