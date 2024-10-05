Bir Kurşun Döktürme İşlemi Sırasında Sıcak Kurşun Etrafa Saçılınca Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Tarih boyunca inanılan ve günümüzde hala inanılmaya devam eden pek çok ritüel var bildiğiniz üzere. Bu ritüeller, toplumların tarihini, inançlarını ve geleneklerini yansıtır. Kültürel ve dini uygulamaların ayrılmaz bir parçası olmuş bu ritüeller son dönemde özellikle sosyal medyada yeniden popüler olmaya başladı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisine kurşun döktürdüğü anları paylaştı.
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Suya atılan kızgın kurşun patlayarak etrafa saçılınca felaketin eşiğinden dönüldü.
İşte o anlar;
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