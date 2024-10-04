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Köyünden Doğaya Doyuran Videolar Paylaşan Gezen Oğlak Belgesellerde Bile Göremeyeceğiniz Detaylar Yakaladı

Köyünden Doğaya Doyuran Videolar Paylaşan Gezen Oğlak Belgesellerde Bile Göremeyeceğiniz Detaylar Yakaladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 00:32

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Yaşadığı köyden paylaştığı videolarla hepimizi köy hayatına doyuran Gezen Oğlak'ın videolarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi hem muhteşem doğa manzaralarıyla, hem köy hayatıyla ilgili verdiği bilgilerle hem de videolarında yaptığı güldüren yorumlarıyla beğeni topluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C99WiA...
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Gezen Oğlak'ın peygamber develeri ile ilgili paylaştığı video her videosu gibi beğeni topladı.

Gezen Oğlak'ın peygamber develeri ile ilgili paylaştığı video her videosu gibi beğeni topladı.

Videoda yakaladığı detaylar yüksek bütçeli doğa belgesellerini aratmadı.

Videoda yakaladığı detaylar yüksek bütçeli doğa belgesellerini aratmadı.

İşte o video;

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