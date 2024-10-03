Yeni Video Akımı Başına Bela Oldu: Metro İstasyonunda Videosunu Çekerken Telefonunu Koyduğu Yerde Unuttu

Sosyal medyada bir akım bitmeden diğeri başlıyor bildiğiniz üzere. Son dönemin yeni akımı da insanların başta metro istasyonları olmak üzere, sokakta herhangi bir yerde o günkü kombinlerini gösterdikleri 'fit check' akımı. Bu akım bir sosyal medya kullanıcısının başına bela oldu.
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Metro istasyonunda video çeken kadın, metro bir anda gelince telefonunu unutup metroya bindi.
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Farkettiğinde çok geç olan kadının o anları,
İşte ortaya çıkan o video;
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kötü oyunculuk ve gerizekalılık ülkemize özgü değil, insanlığın ortak sorunları.
aa bu b12 vitamini çantama kim koymuş
eTKİLEŞİMSİZLİK UNUTKANLIK SORUNDUUR sadece tv , video izlerseniz ya da dinlerseniz ve katılım saglamassanız, bunlra unutkanlık basta olmak üzere pek cok sor... Devamını Gör