Yeni Video Akımı Başına Bela Oldu: Metro İstasyonunda Videosunu Çekerken Telefonunu Koyduğu Yerde Unuttu

Sosyal medyada bir akım bitmeden diğeri başlıyor bildiğiniz üzere. Son dönemin yeni akımı da insanların başta metro istasyonları olmak üzere, sokakta herhangi bir yerde o günkü kombinlerini gösterdikleri 'fit check' akımı. Bu akım bir sosyal medya kullanıcısının başına bela oldu.