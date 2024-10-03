Görüş Bildir
Haberler
Video
Yeni Video Akımı Başına Bela Oldu: Metro İstasyonunda Videosunu Çekerken Telefonunu Koyduğu Yerde Unuttu

Yeni Video Akımı Başına Bela Oldu: Metro İstasyonunda Videosunu Çekerken Telefonunu Koyduğu Yerde Unuttu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 09:30

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada bir akım bitmeden diğeri başlıyor bildiğiniz üzere. Son dönemin yeni akımı da insanların başta metro istasyonları olmak üzere, sokakta herhangi bir yerde o günkü kombinlerini gösterdikleri 'fit check' akımı. Bu akım bir sosyal medya kullanıcısının başına bela oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Metro istasyonunda video çeken kadın, metro bir anda gelince telefonunu unutup metroya bindi.

Metro istasyonunda video çeken kadın, metro bir anda gelince telefonunu unutup metroya bindi.

Farkettiğinde çok geç olan kadının o anları,

Farkettiğinde çok geç olan kadının o anları,

İşte ortaya çıkan o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tehuti

kötü oyunculuk ve gerizekalılık ülkemize özgü değil, insanlığın ortak sorunları.

garibann

aa bu b12 vitamini çantama kim koymuş

WantonNovelSMYRNA

eTKİLEŞİMSİZLİK UNUTKANLIK SORUNDUUR sadece tv , video izlerseniz ya da dinlerseniz ve katılım saglamassanız, bunlra unutkanlık basta olmak üzere pek cok sor... Devamını Gör