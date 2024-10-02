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Otostopla Yolculuk Eden Bir Kadın Bindiği Bir Kamyonda Başına Gelenleri Paylaştı: "Aşk İstemez misiniz?"

Otostopla Yolculuk Eden Bir Kadın Bindiği Bir Kamyonda Başına Gelenleri Paylaştı: "Aşk İstemez misiniz?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 20:41

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Otostopla seyahat etmek, bazıları için adeta bir macera anlamına gelir. Ancak bu durum, beraberinde bir dizi risk ve tehlikeyi de getirir. Yolculuğunuz boyunca karşılaşabileceğiniz belirsizlikler, pek çok konuda önlem alabilmenizi de engeller.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAk7De...
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Bir kadın otostopla yolculuk yaptığı sırada bindiği bir kamyonun sürücüsüyle yaşadığı ilginç anları paylaştı.

Bir kadın otostopla yolculuk yaptığı sırada bindiği bir kamyonun sürücüsüyle yaşadığı ilginç anları paylaştı.

Pek çok kişi şoföre öfkelenirken, bunun otostop yolculuğu için sıradan bir risk olduğunu, hatta ucuz atlattığını söyleyenler oldu.

Pek çok kişi şoföre öfkelenirken, bunun otostop yolculuğu için sıradan bir risk olduğunu, hatta ucuz atlattığını söyleyenler oldu.

İşte o video;

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