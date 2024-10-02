Bir NBA Maçının Devre Arasında Seyircilere Filtre Uygulanınca Ortaya Eğlenceli Görüntüler Çıktı

NBA maçlarının devre araları, basketbolseverler için ayrı bir heyecan ve merak konusudur. Bu aralar, sadece oyuncuların dinlenmesi için değil, aynı zamanda seyircilere eşsiz bir eğlence deneyimi sunmak için de tasarlanmıştır. Bu anlar da sosyal medyada sık sık viral oluyor bildiğiniz üzere.
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Bir NBA maçının devre arasında seyircilere sosyal medya platformlarından aşina olduğumuz filtreler uygulandı.
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Hem oradaki seyircileri hem izleyenleri güldüren video sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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