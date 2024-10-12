Destek Eylemleri Başladı: Bir Vatandaş "Köfteci Yusuf Yalnız Değildir" Diyerek Tişörtünü Yırttı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@babadongel_06...
Bildiğiniz üzere son günlerin gündemlerinden biri, Türkiye'nin meşhur köftecilerinden birinin etlerine domuz eti karıştığı iddiası. Bu iddia ülkede adeta infial yarattı. Uygun fiyatlı olmasıyla bilinen restoranın sahibi bunların spekülasyon olduğunu açıklasa da Diyanet'i arayarak günah işleyip işlemediklerini soranlar bile oldu. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın Köfteci Yusuf’a yıllardır mafya çetelerinin çökmeye çalıştığını açıklaması üzerine de tüm bu yaşananların 'kumpas' olduğu iddiası güçlendi.
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Bir vatandaş Köfteci Yusuf'a destek olmak için restoranlardan birinin önünde bir video çekti.
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Köfteci Yusuf'un fakir dostu olduğunu söyleyen vatandaş "Köfteci Yusuf yalnız değildir." diyerek tişörtünü yırttı.
İşte o video;
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Şimdi hangi taraf haklı asla gerçeğini bilemeyeceğimiz bir gündeme sürükleniyoruz, Narin öldü, sonrası da öncesi de var, iki güne başka birşeyi tartışıyor ol... Devamını Gör
tsort çin markası hemen yırtıldı 😁
köftehor yusufun askerleriyiz!!