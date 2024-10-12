Destek Eylemleri Başladı: Bir Vatandaş "Köfteci Yusuf Yalnız Değildir" Diyerek Tişörtünü Yırttı

Bildiğiniz üzere son günlerin gündemlerinden biri, Türkiye'nin meşhur köftecilerinden birinin etlerine domuz eti karıştığı iddiası. Bu iddia ülkede adeta infial yarattı. Uygun fiyatlı olmasıyla bilinen restoranın sahibi bunların spekülasyon olduğunu açıklasa da Diyanet'i arayarak günah işleyip işlemediklerini soranlar bile oldu. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın Köfteci Yusuf’a yıllardır mafya çetelerinin çökmeye çalıştığını açıklaması üzerine de tüm bu yaşananların 'kumpas' olduğu iddiası güçlendi.