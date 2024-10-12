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Domuz Eti Kullandığı Tespit Edilen Köfteci Yusuf’a Destek İçin Bir Vatandaş Şarkı Yazdı

Domuz Eti Kullandığı Tespit Edilen Köfteci Yusuf’a Destek İçin Bir Vatandaş Şarkı Yazdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 14:43

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Geçtiğimiz günlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti kullandığı tespit edilmişti. İddialar gündemde olmaya devam ederken kimi vatandaşlar Köfteci Yusuf’a destek paylaşımları yapıyor.

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@abdurrahmankemaneci0 adlı TikTok kullanıcısı da Köfteci Yusuf şubelerinin birinin önünde çektiği videosuyla desteğini paylaştı.

@abdurrahmankemaneci0 adlı TikTok kullanıcısı da Köfteci Yusuf şubelerinin birinin önünde çektiği videosuyla desteğini paylaştı.

Köfteci Yusuf’a şarkı yazan ve söyleyen TikTok kullanıcısı “Oynanan oyunların farkındayız, Köfteci Yusuf’un yanındayız” diyordu.

Köfteci Yusuf’a şarkı yazan ve söyleyen TikTok kullanıcısı “Oynanan oyunların farkındayız, Köfteci Yusuf’un yanındayız” diyordu.

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