Domuz Eti Kullandığı Tespit Edilen Köfteci Yusuf’a Destek İçin Bir Vatandaş Şarkı Yazdı

Geçtiğimiz günlerde Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinden alınan numunelerde domuz eti kullandığı tespit edilmişti. İddialar gündemde olmaya devam ederken kimi vatandaşlar Köfteci Yusuf’a destek paylaşımları yapıyor.
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@abdurrahmankemaneci0 adlı TikTok kullanıcısı da Köfteci Yusuf şubelerinin birinin önünde çektiği videosuyla desteğini paylaştı.
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Köfteci Yusuf’a şarkı yazan ve söyleyen TikTok kullanıcısı “Oynanan oyunların farkındayız, Köfteci Yusuf’un yanındayız” diyordu.
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