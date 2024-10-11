Domuz Etiyle Gündeme Gelen Köfteci Yusuf’tan Videolu Açıklama: “Siyasi İlişkilerim Olsa Bana Dokunmazlardı”
Domuz Etiyle Gündeme Gelen Köfteci Yusuf’tan Videolu Açıklama: “Siyasi İlişkilerim Olsa Bana Dokunmazlardı”
Yemeklerinde domuz eti kullandığı ortaya çıkan Köfteci Yusuf, videolu açıklama yayınladı. Köfteci Yusuf açıklamasında “Bu ülkede yabancı bir firma olsam veya siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı” dedi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği iddiası gündemdeki yerini koruyor.
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Olay sonrasında kamera karşısına geçen Köfteci Yusuf, yayınladığı videoda çarpıcı ifadelerde bulundu.
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş: “Bu ülkede yabancı bir firma olsam veya siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı.”
Yusuf Akkaş'ın açıklamalarının tamamı
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