Domuz Etiyle Gündeme Gelen Köfteci Yusuf’tan Videolu Açıklama: “Siyasi İlişkilerim Olsa Bana Dokunmazlardı”

Yemeklerinde domuz eti kullandığı ortaya çıkan Köfteci Yusuf, videolu açıklama yayınladı. Köfteci Yusuf açıklamasında “Bu ülkede yabancı bir firma olsam veya siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı” dedi.