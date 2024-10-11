Domuz Eti Kullanan Köfteci Yusuf, Diyanet’in Telefonlarını Kilitledi: “Domuz Eti Yediysek Günah mı?”
Domuz Eti Kullanan Köfteci Yusuf, Diyanet’in Telefonlarını Kilitledi: “Domuz Eti Yediysek Günah mı?”
Köfteci Yusuf markasında çıkan domuz etinin yankıları devam ederken eti yiyen vatandaşlar da ne yapacağını bilemiyor. Köfteci Yusuf'ta yemek yiyen vatandaşlar Diyanet İşleri'nin telefonlarını kilitledi.
Herkes aynı soruyu soruyor: 'Köfteci Yusuf'ta yemek yedik, yediğimiz domuz etiyse günahı var mı?'
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Ülkenin gündemine bomba gibi düşen gıda skandallarından şu ana kadar en çok konuşulanı Köfteci Yusuf markasının yemeklerinde ortaya çıkan domuz eti oldu.
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Köfteci Yusuf markasının ürünlerinde domuz eti tespit edilmesiyle gündeme oturduğu bu günlerde, vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Alo Fetva hattını kilitledi!
12Punto’da yer alan habere göre; "Köfteci Yusuf'tan yemek yedik, yediğimiz domuz etiyse günahı var mı?" sorusu en sık yöneltilen sorular arasında yer aldı.
Uzmanlara arayanlara verilen cevap ise "Bilmeden yenilmesinin günahı yok. Bilmeden yediğimiz için de Allah'tan af isteyeceğiz" oldu.
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