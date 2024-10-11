Domuz Eti Kullanan Köfteci Yusuf, Diyanet’in Telefonlarını Kilitledi: “Domuz Eti Yediysek Günah mı?”

Köfteci Yusuf markasında çıkan domuz etinin yankıları devam ederken eti yiyen vatandaşlar da ne yapacağını bilemiyor. Köfteci Yusuf'ta yemek yiyen vatandaşlar Diyanet İşleri'nin telefonlarını kilitledi.

Herkes aynı soruyu soruyor: 'Köfteci Yusuf'ta yemek yedik, yediğimiz domuz etiyse günahı var mı?'