Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yanlışlıkla Domuz Eti Yiyen Ne Yapmalı? Domuz Eti Neden Sağlıksız, Kaç Gram Protein İçeriyor?

Yanlışlıkla Domuz Eti Yiyen Ne Yapmalı? Domuz Eti Neden Sağlıksız, Kaç Gram Protein İçeriyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 20:22

Köfteci Yusuf restoran zincirinde domuz eti tespit edilmesinin ardından gözler 'Yanlışlıkla Domuz Eti Yiyen Ne Yapmalı?' sorusuna çevrildi. Birçok kişi domuz etinin zararlarıyla birlikte neden yenmemesi gerektiğini araştırmaya başladı. Peki yanlışlıkla domuz eti yiyen ne yapmalı, zararları ne, dini açıdan sakıncası ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Köfteci Yusuf'un ürünlerinden alınan numunelerde domuz etine rastlanması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Köfteci Yusuf'un ürünlerinden alınan numunelerde domuz etine rastlanması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Yüzlerce müşteriye sahip olan restoran zincirinin bu skandalının ardından herkesin aklına tek bir soru geldi: "Yanlışlıkla domuz eti yersek ne yapmalıyız?"

Yüzlerce müşteriye sahip olan restoran zincirinin bu skandalının ardından herkesin aklına tek bir soru geldi: "Yanlışlıkla domuz eti yersek ne yapmalıyız?"

Buyurun anlatalım!

Yanlışlıkla Domuz Eti Yiyen Ne Yapmalı?

Yanlışlıkla Domuz Eti Yiyen Ne Yapmalı?

İslam dini açısından bakarsak domuz yemek 'haram' olarak kabul ediliyor. Fakat İslam alimleri yanlışlıkla domuz eti yemenin günah teşkil etmediğini dile getiriyor. İslam dinine göre yanlışlıkla domuz yedikten sonra bir kere yıkanmak yeterlidir.

Domuz Neden Haram?

Domuz Neden Haram?

Domuz dişisini kıskanmayan tek hayvan olarak biliniyor. Hatta şehir efsanelerinde domuz eti yiyen kişinin bir daha asla eşini kıskanmayacağı bile söyleniyor. Fakat domuzun haram olma sebeplerinden büyüğü insan sağlığına zararlı olması. İslam dininde ise domuzun 'pis' olduğuna dair ayetler de bulunmakta.

Domuz Eti Sağlıklı mı?

Domuz Eti Sağlıklı mı?

100 gram dana eti, yaklaşık 26 gram protein içerirken, kuzu eti 25 gram protein sunar. Domuz eti ise sadece 22 gram protein sağlamaktadır. Ayrıca, domuz etinin yüksek yağ içeriği, sağlıklı beslenmek isteyen bireyler için olumsuz bir etken. Protein ihtiyacını karşılamak isteyenler için dana eti, hem yüksek protein içeriği hem de daha düşük yağ oranıyla en sağlıklı tercih olarak öne çıkmaktadır. Kuzu eti, protein açısından oldukça iyi bir seçenekken, domuz etinin daha düşük protein değeri ve potansiyel sağlık riskleri, onu diğer iki et türüne kıyasla daha az cazip hale getiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Domuz Eti Neden Sağlıksız?

Domuz Eti Neden Sağlıksız?

Sütoksin adı verilen bir madde içeren domuz eti, kanın kirlenmesine ve lenflerin iltihaplanmasına yol açabilir.

Domuz Eti Bulunan Restoran

Domuz Eti Bulunan Restoran

Bakanlığın muayene ve analiz raporuna göre, Köfteci Yusuf'un ürünlerinde aylar önce domuz eti tespit edildi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın