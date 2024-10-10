Sedat Peker’den Köfteci Yusuf Açıklaması: “Ne Köfteciymiş Arkadaş!”
Sedat Peker’den Köfteci Yusuf Açıklaması: “Ne Köfteciymiş Arkadaş!”
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan ve BAE’de ikamet eden Sedat Peker, domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf hakkında açıklamalarda bulundu. Köfteci Yusuf ile isminin anılmasından artık gerildiğini söyleyen Peker, “Biz onun sattığı kadar her bayram kurban bağışlıyoruz” dedi.
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Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un, bazı ürünlerinde domuz eti tespit edilmiş ancak şirket iddiaları yalanlamıştı.
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Köfteci Yusuf’un konuşulduğu bu günlerde, Sedat Peker’in ismi de gündeme geldi.
3 yıl önce “Köfteci Yusuf’a çökme” davasında Sedat Peker’in de ismi geçmiş ancak Peker iddiaları yalanlamıştı.
Domuz eti skandalı sonrasında da gündeme gelen çökme olayı ile ilgili Sedat Peker’den açıklama geldi.
Gazeteci Erk Acarer’in sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Sedat Peker; “Her Köfteci Yusuf konuşulduğunda ismimin geçmesi eğlenceli geliyordu. Ne Köfteci Yusuf’muş arkadaş, artık gerilmeye başladım. Köfteci Yusuf bana sevgi duyduğu için bir kez aramıştı, görüştük. Çayını bile içmedim. Biz onun sattığı kadar her Bayram kurban bağışlıyoruz. Ne zaman Köfteci Yusuf gündeme gelirse ben de TT oluyorum. Bu ne saçma iştir!” dedi.
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Peker ayrıca, “Bu adam 12 bin kişi çalıştırıyor. Devlet bu domuz etlerini yakalamış mı?” yorumunda da bulundu.
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