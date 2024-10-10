Sedat Peker’den Köfteci Yusuf Açıklaması: “Ne Köfteciymiş Arkadaş!”

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan ve BAE’de ikamet eden Sedat Peker, domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf hakkında açıklamalarda bulundu. Köfteci Yusuf ile isminin anılmasından artık gerildiğini söyleyen Peker, “Biz onun sattığı kadar her bayram kurban bağışlıyoruz” dedi.