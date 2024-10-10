Köfteci Yusuf’un Sahibi Yusuf Aktaş’tan Açıklama: “Ben Garip Bir Kuşum”
Köfteci Yusuf’un Sahibi Yusuf Aktaş’tan Açıklama: “Ben Garip Bir Kuşum”
Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf firmasının, bakanlığın yaptığı denetimlerde ürünlerinde domuz eti kullandığı tespit edilmişti. Firma, domuz eti iddialarının “komplo” olduğunu iddia ifade ederken, şirketin sahibi Yusuf Aktaş ise sessizliğini bozdu. Aktaş; “Benin siyasi gücüm yok. Garip bir kuşum. İşimde ekmeğimde birisiyim” dedi.
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Köfteci Yusuf’un kullandığı bazı ürünlerden alınan numunelerde, domuz eti tespit edilmiş ve firma, mahkeme kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı listeden ilk etapta kendi adını sildirmişti. Bakanlık, bugün ise firmayı yeniden yayınladığı ifşa listesine ekledi.
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Şirketten bugün yapılan açıklamada ise olayların “komplo” olduğu açıklanmış ve bakanlığın numune alımında hata yaptığı iddia edilmişti.
Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan firmanın sahibi Yusuf Aktaş sessizliğini ilk kez bozdu.
“Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Adalete bildirdim olayı, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim.”
“Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız.”
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“Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır”
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