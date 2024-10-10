Köfteci Yusuf’un Sahibi Yusuf Aktaş’tan Açıklama: “Ben Garip Bir Kuşum”

Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf firmasının, bakanlığın yaptığı denetimlerde ürünlerinde domuz eti kullandığı tespit edilmişti. Firma, domuz eti iddialarının “komplo” olduğunu iddia ifade ederken, şirketin sahibi Yusuf Aktaş ise sessizliğini bozdu. Aktaş; “Benin siyasi gücüm yok. Garip bir kuşum. İşimde ekmeğimde birisiyim” dedi.