Sedat Peker'le Gündeme Gelen 'Köfteci Yusuf'a Çökme' İddianamesi: "Domuz Eti Haberlerini Yayalım"
Sedat Peker'le Gündeme Gelen 'Köfteci Yusuf'a Çökme' İddianamesi: "Domuz Eti Haberlerini Yayalım"
Köfteci Yusuf'a 'çökme' iddiasıyla 18 sanık hakkında 3 yıl önce hazırlanan iddianamede Köfteci Yusuf’un sahibi Akkaş'ın 'Domuz eti kullanıldığını yayma' şeklinde tehdit edildiği detayı yer almıştı. Sedat Peker'in video çektiği dönemde gündeme gelen konu o dönem Türkiye gündemini sallayan haberlerden biri olmuştu. Peker ise konuyla hiçbir alakası olmadığını açıklamıştı.
Kaynak:Gazete Duvar
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda.
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Etlerinde domuz eti bulunan Köfteci Yusuf'un mahkeme kararıyla adını gizlettiği iddiası var.
T24 isimli haber sitesinin yayınladığı raporlara göre, Köfteci Yusuf'tan 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.
Köfteci Yusuf'tan daha sonra yapılan açıklamada ise konu 'kumpas' olarak nitelendirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 👇
Öte yandan Köfteci Yusuf'a 'çökme' iddiasıyla 18 sanık hakkında 3 yıl önce hazırlanan iddianamede Köfteci Yusuf’un sahibi Akkaş'ın 'Domuz eti kullanıldığını yayma' şeklinde tehdit edildiği detayı yer almıştı.
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O dönem, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i kastederek "Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım" demiş ardından Peker'den de çektiği video aracılığıyla bu iddiaya yanıt gelmişti.
Sedat Peker çökme iddialarıyla ilgisinin bulunmadığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 👇
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