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Sedat Peker'le Gündeme Gelen 'Köfteci Yusuf'a Çökme' İddianamesi: "Domuz Eti Haberlerini Yayalım"

Sedat Peker'le Gündeme Gelen 'Köfteci Yusuf'a Çökme' İddianamesi: "Domuz Eti Haberlerini Yayalım"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 15:09

Köfteci Yusuf'a 'çökme' iddiasıyla 18 sanık hakkında 3 yıl önce hazırlanan iddianamede Köfteci Yusuf’un sahibi Akkaş'ın 'Domuz eti kullanıldığını yayma' şeklinde tehdit edildiği detayı yer almıştı. Sedat Peker'in video çektiği dönemde gündeme gelen konu o dönem Türkiye gündemini sallayan haberlerden biri olmuştu. Peker ise konuyla hiçbir alakası olmadığını açıklamıştı. 

Kaynak:Gazete Duvar

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda.

Etlerinde domuz eti bulunan Köfteci Yusuf'un mahkeme kararıyla adını gizlettiği iddiası var.

Etlerinde domuz eti bulunan Köfteci Yusuf'un mahkeme kararıyla adını gizlettiği iddiası var.

T24 isimli haber sitesinin yayınladığı raporlara göre, Köfteci Yusuf'tan 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.

T24 isimli haber sitesinin yayınladığı raporlara göre, Köfteci Yusuf'tan 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde alınan köfte ve döner numunelerinde domuz eti bulundu.

Köfteci Yusuf'tan daha sonra yapılan açıklamada ise konu 'kumpas' olarak nitelendirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 👇

Köfteci Yusuf'tan daha sonra yapılan açıklamada ise konu 'kumpas' olarak nitelendirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 👇

“Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı.

Bakanlık işleyişindeki teamüle göre olumsuz bir sonuç tespit edildiğinde sonuç derhal olumsuzluk tespiti yapılan iş yerine bildirilir. Ancak bu teamüle aykırı bir şekilde uzunca bir süre sonra bildirim şubeye değil merkezimize yapılmıştır.

Numune alma işlemleri esnasında bir çok teknik hata yapılmış olup bu hatalar yapılan analizlerin sonuçlarını gerçeklikten uzaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla yapılan analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı, bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemleri neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahili olmayacak şekilde oluşmuş bulaşı nedeniyle böyle bir sonuç çıktığı / çıkabileceği değerlendirilmektedir.

Bakanlığa ait gizli evrakların basına sızdırılmış olması sebebiyle müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve markamıza gönül vermiş olan tüm dostlarımızın yoğun talepleri üzerine açıklama yapma gerekliliğimiz hasıl olmuştur.

Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz.”

Öte yandan Köfteci Yusuf'a 'çökme' iddiasıyla 18 sanık hakkında 3 yıl önce hazırlanan iddianamede Köfteci Yusuf’un sahibi Akkaş'ın 'Domuz eti kullanıldığını yayma' şeklinde tehdit edildiği detayı yer almıştı.

Öte yandan Köfteci Yusuf'a 'çökme' iddiasıyla 18 sanık hakkında 3 yıl önce hazırlanan iddianamede Köfteci Yusuf’un sahibi Akkaş'ın 'Domuz eti kullanıldığını yayma' şeklinde tehdit edildiği detayı yer almıştı.

Söz konusu iddianamedeki detayları Sözcü'den Saygı Öztürk, 2021 yılında kaleme aldığı yazısında vermişti. 

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O dönem, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i kastederek "Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım" demiş ardından Peker'den de çektiği video aracılığıyla bu iddiaya yanıt gelmişti.

O dönem, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i kastederek "Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım" demiş ardından Peker'den de çektiği video aracılığıyla bu iddiaya yanıt gelmişti.

Sedat Peker çökme iddialarıyla ilgisinin bulunmadığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 👇

Sedat Peker çökme iddialarıyla ilgisinin bulunmadığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 👇

'Ben Köfteci Yusuf'un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi Gürsu'da var. 10 tane köfte tezgâhı kurarım 30 bin kişiye satsam, Köfteci Yusuf'un bütün hasılatından daha çok param olur.'

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