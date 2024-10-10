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Yusuf Akkaş Kimdir? Köfteci Yusuf'un Sahibi Yusuf Akkaş Hakkında Merak Edilenler

Yusuf Akkaş Kimdir? Köfteci Yusuf'un Sahibi Yusuf Akkaş Hakkında Merak Edilenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 14:38

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinin ardından, Türkiye'de 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf markası da gündemde yerini aldı. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ise son günlerde en çok merak edilen yöneticilerden oldu. Peki, Yusuf Akkaş kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, detaylar...

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Köfteci Yusuf'un Sahibi Kimdir?

Köfteci Yusuf'un Sahibi Kimdir?

1996 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde kurulan ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf A.Ş.'nin kurucusu ve sahibi Yusuf Akkaş'tır. 

Türkiye’nin en büyük Köfte Fabrikası unvanına sahip olan markanın 42 ilde toplam 278 şubesi bulunmaktadır.

Yusuf Akkaş Kimdir?

Yusuf Akkaş Kimdir?

Yusuf Akkaş, 1960 yılında Bursa'nın Kızılhisar köyünde dünyaya gelmiştir. Genç yaşta ticarete atılan Akkaş, İznik'te küçük bir kasap dükkanı ile başlayan kariyer yolculuğunda ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un tek sahibi olmaya kadar ilerlemiştir.

Yusuf Akkaş'ın Serveti

Yusuf Akkaş'ın Serveti

Aslen Bursalı olan Yusuf Akkaş, Türkiye'nin 42 ilinde satış yapan Köfteci Yusuf markası ile günlük 100 tona kadar et satma kapasitesine ulaşmıştır. 2016 yılında 62 milyon kişiyi ağırlayan markanın şubeleri de dahil çalışan sayısı 7 bin olarak açıklanmıştı. Bu sayı, 2020 yılında 14 bin kişiye ulaştı. 

Yusuf Akkaş, internet sitesinde 30 milyon TL değerinde olduğu ifade edilen Köfteci Yusuf markasının tek ortağı ve sahibidir.

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