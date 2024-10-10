Yusuf Akkaş Kimdir? Köfteci Yusuf'un Sahibi Yusuf Akkaş Hakkında Merak Edilenler
Yusuf Akkaş Kimdir? Köfteci Yusuf'un Sahibi Yusuf Akkaş Hakkında Merak Edilenler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinin ardından, Türkiye'de 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf markası da gündemde yerini aldı. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ise son günlerde en çok merak edilen yöneticilerden oldu. Peki, Yusuf Akkaş kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?
İşte, detaylar...
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Köfteci Yusuf'un Sahibi Kimdir?
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Yusuf Akkaş Kimdir?
Yusuf Akkaş'ın Serveti
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