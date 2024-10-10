Yusuf Akkaş Kimdir? Köfteci Yusuf'un Sahibi Yusuf Akkaş Hakkında Merak Edilenler

Aslen Bursalı olan Yusuf Akkaş, Türkiye'nin 42 ilinde satış yapan Köfteci Yusuf markası ile günlük 100 tona kadar et satma kapasitesine ulaşmıştır. 2016 yılında 62 milyon kişiyi ağırlayan markanın şubeleri de dahil çalışan sayısı 7 bin olarak açıklanmıştı. Bu sayı, 2020 yılında 14 bin kişiye ulaştı.

Yusuf Akkaş, internet sitesinde 30 milyon TL değerinde olduğu ifade edilen Köfteci Yusuf markasının tek ortağı ve sahibidir.